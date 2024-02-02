Развлечения становятся значительно дороже: Netflix и Spotify повышают цены

В письме, разосланном всем пользователям сервиса Premium, Spotify в качестве причины называет улучшение качества продукта. «Мы поднимаем цену Premium, чтобы продолжать инвестировать и обновлять наш сервис и функции, а также предоставлять вам лучший опыт», - говорится в письме.