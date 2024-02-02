Вчера Spotify сообщил своим эстонским слушателям, что начиная с марта цена подписки на платный сервис Spotify Premium значительно вырастет. Последний раз цена на Spotify Premium повышалась в 2011 году. Стриминговая платформа Netflix также пригрозила возможным повышением цен.
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Развлечения становятся значительно дороже: Netflix и Spotify повышают цены
В письме, разосланном всем пользователям сервиса Premium, Spotify в качестве причины называет улучшение качества продукта. «Мы поднимаем цену Premium, чтобы продолжать инвестировать и обновлять наш сервис и функции, а также предоставлять вам лучший опыт», - говорится в письме.