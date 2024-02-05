В студии передачи «Своя правда», темой которой стала доступность медицинской помощи, министр здравоохранения Рийна Сиккут жестко раскритиковала идею развития частной медицинской страховки, которая могла бы действовать наряду или конкурировать с обычной медицинской страховкой от Кассы здравоохранения.
Министр здравоохранения: частная медицинская страховка в Эстонии не нужна
«На таком маленьком рынке, как наш, частная страховка работать не будет. Это может работать только, если имеются одинаковые правила и их строго исполняют. Вы можете видеть много рекламы частных клиник в социальных сетях, где приглашают на приемы к врачам-специалистам, не требуя на то направления. Но есть четкие правила проведения процедур по необходимости. Просто так, продавая два приема по цене одного, или приглашая к окулисту, пообещав проверку всех остальных органов, занимаются пустой тратой денег», - считает министр Рийна Сиккут.
Но что делать, если обязательная, контролируемая государством система не работает и к врачам-специалистам не попасть? Герои и специалисты попытаются найти ответ на этот и другие вопросы в понедельник, 5 февраля, в 20:30 на канале ETV+ в новом выпуске дискуссионной передачи «Своя правда». Ведущая - Елена Соломина.