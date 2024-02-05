Министр здравоохранения: частная медицинская страховка в Эстонии не нужна

«На таком маленьком рынке, как наш, частная страховка работать не будет. Это может работать только, если имеются одинаковые правила и их строго исполняют. Вы можете видеть много рекламы частных клиник в социальных сетях, где приглашают на приемы к врачам-специалистам, не требуя на то направления. Но есть четкие правила проведения процедур по необходимости. Просто так, продавая два приема по цене одного, или приглашая к окулисту, пообещав проверку всех остальных органов, занимаются пустой тратой денег», - считает министр Рийна Сиккут.