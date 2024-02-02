АНАЛИЗ ⟩ Радость Лаури Ляэнеметса все больше расстраивает Партию реформ

Прежде всего, социал-демократы. Они удостоверились, что быть одной ногой в коалиции, а другой - в оппозиции - политически выгодно. Рейтинг социал-демократов рос весь январь, и даже если в качестве причин этого роста можно назвать и другие факторы, социал-демократы по крайней мере частично, безусловно, интерпретируют его так: нам полезно противостоять Партии реформ, министру финансов Марту Вырклаэву, премьер-министру Кае Каллас. Возможно, точнее было бы утверждать это мнение - полезность противостояния Партии реформ подтвердил Лаури Ляэнеметс (СДПГ). Два других министра-социалиста, министр здравоохранения Рийна Сиккут и региональный министр Мадис Каллас, меньше играют в двойную игру