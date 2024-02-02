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АНАЛИЗ ⟩ Радость Лаури Ляэнеметса все больше расстраивает Партию реформ

Микк Салу
, журналист
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иллюстрация: Postimees

«Проиграли все», - сказал Юрген Лиги (Партия реформ), подводя итоги забастовки учителей и развернувшейся вокруг нее борьбы. Но если углубиться в детали и задаться вопросом, кто победил и кто проиграл в политическом смысле, то можно сделать по крайней мере два вывода.

Прежде всего, социал-демократы. Они удостоверились, что быть одной ногой в коалиции, а другой - в оппозиции - политически выгодно. Рейтинг социал-демократов рос весь январь, и даже если в качестве причин этого роста можно назвать и другие факторы, социал-демократы по крайней мере частично, безусловно, интерпретируют его так: нам полезно противостоять Партии реформ, министру финансов Марту Вырклаэву, премьер-министру Кае Каллас. Возможно, точнее было бы утверждать это мнение - полезность противостояния Партии реформ подтвердил Лаури Ляэнеметс (СДПГ). Два других министра-социалиста, министр здравоохранения Рийна Сиккут и региональный министр Мадис Каллас, меньше играют в двойную игру

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