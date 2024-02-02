РЕПОРТАЖ ⟩ Закрытый мост в Нарве охраняют бетонные зубы дракона

Он знал, что граница будет закрыта для автомобильного движения. «Я все время смотрел на часы и торопился, но дорожные условия были сложными из-за сильного тумана. Мне приходилось ехать со скоростью 70–80 км/ч», – говорит Юрий, едва выложив телефон из рук, чтобы поделиться впечатлениями с Postimees. «Я все время думал, успею ли я, и что на границе [в Ивангороде] может быть очередь из машин. Но, к счастью, не было, и в конце концов все разрешилось. Я только что позвонил жене и дочери и сказал: я дома, поездка прошла хорошо».