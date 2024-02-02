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РЕПОРТАЖ ⟩ Закрытый мост в Нарве охраняют бетонные зубы дракона

Маргус Мартин Михкель Марипуу
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Лицо пятидесятидевятилетнего Юрия, который одним из последних пересек границу из Ивангорода в Нарву на машине незадолго до наступления одиннадцати часов вечера в среду, светится от радости в темноте ночи. Житель Силламяэ так счастлив, что успел вернуться в Эстонию на машине незадолго до того, как мост закрыли.

Он знал, что граница будет закрыта для автомобильного движения. «Я все время смотрел на часы и торопился, но дорожные условия были сложными из-за сильного тумана. Мне приходилось ехать со скоростью 70–80 км/ч», – говорит Юрий, едва выложив телефон из рук, чтобы поделиться впечатлениями с Postimees. «Я все время думал, успею ли я, и что на границе [в Ивангороде] может быть очередь из машин. Но, к счастью, не было, и в конце концов все разрешилось. Я только что позвонил жене и дочери и сказал: я дома, поездка прошла хорошо».

Следующую поездку – теперь уже через Южную Эстонию – он совершит через полторы недели, потому что тогда ему придется привезти дочь обратно в Эстонию, чтобы она продолжила учебу. «В моей ситуации сейчас есть определенные неудобства, потому что если раньше мы здесь пересекали границу, то теперь нам придется проходить либо через пограничный пункт Лухамаа, либо через Койдула», – рассказал Юрий, который возил свою дочь, получающую высшее образование в Нарве, накануне навестить мать в России.

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