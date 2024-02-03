Александр Чаплыгин ⟩ По части восстановления экономики США могли бы стать для нас примером

Между тем печальная ситуация в экономике уже отразилась на рынке труда: на смену долговременному дефициту рабочей силы пришел рост безработицы. Официально зарегистрированных безработных у нас уже почти 56 000, причем количество свободных вакансий – в 13 раз меньше этой цифры. Сообщения о том, что какое-либо предприятие приступает к сокращениям, приходят почти каждый день. Проблемы в экономике все больше отражаются на обычных людях. Ситуация в экономике Эстонии отчасти является следствием событий на наших экспортных рынках: наши крупнейшие торговые партнеры во главе со Швецией тоже переживают не лучшие времена. Вторая причина – падение внутреннего спроса: на фоне высокой инфляции и сопутствующего падения уровня жизни обороты розничной торговли в Эстонии сокращаются – минус 8,6% по итогам 2023 года. Третьей причиной спада являются возросшие производственные затраты предприятий: подорожала энергия, выросли в цене сырье и комплектующие. Поскольку это происходит на фоне падения спроса, предприятия не могут переложить возросшие расходы на плечи потребителей и вынуждены сокращать производство.

Мы могли бы взять пример с США

Описанные выше проблемы касаются и предприятий всего Европейского союза, экономика которого сегодня переживает если не рецессию, то стагнацию. Даже индустриальный лидер Европы в лице Германии столкнулся с экономическим спадом на 2,6%. Более того, из-за системных проблем в экономике германские предприятия все чаще задумываются о переносе производства в другие страны.



И первыми в списке этих стран являются США. В отличие от Европы, Штаты сегодня переживают период экономического подъема, который составил 4,9% в годовом исчислении. И это на фоне достаточно неблагоприятной обстановки на международных рынках. Что же помогает США оставаться на плаву, в то время как Европа медленно погружается в рецессию?



Ответ достаточно прост. Еще в позапрошлом году, когда западную экономику начало штормить в результате войны в Украине, власти США приняли беспрецедентное решение выделить 400 миллиардов долларов на поддержку местных предприятий. Фактически государство компенсировало своим производителям возможные убытки от деятельности в сложных экономических условиях.



Сегодня эти вложения начинают окупаться: предприятия в США остаются на плаву и даже наращивают производство, что позволяет сохранить рабочие места и увеличить налоговые поступления. То есть 400 миллиардов долларов не были разбросаны с вертолета, а инвестированы в развитие экономики с последующим возвратом и даже прибылью.



Все изложенное выше заставило меня на инфочасе правительства поинтересоваться у премьер-министра, каковы же планы нашего правительства по скорейшему восстановлению экономического роста. Как оказалось, никаких конкретных планов у правительства нет, имеются лишь надежды на то, что экономика в обозримом будущем восстановится сама по себе.



Да, Кая Каллас с гордостью упомянула об 1,9 миллиарда евро инвестиций, которые запланированы в проекте бюджета на 2024 год. Но вот какая часть из них пойдет конкретно на поддержку местных производителей, премьер-министр сказать не смогла. Не удалось найти такой строки и в проекте бюджета. Впрочем, на недостаточную прозрачность этого документа недавно указал даже Госконтроль.