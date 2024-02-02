«Включите внутреннего Будду». Есть ли способы победить телефонных мошенников?

Телефонные мошенники не дают расслабляться жителям Эстонии. Любой человек может получить звонок от разъяренного обманутого, утверждающего, что его развели на деньги, а звонок он получил с вашего собственного номера телефона. Однако владелец номера – ни сном, ни духом о том, что его использовали, и тем более не понимает, как так вышло. Rus.Postimees попытался понять, есть ли свет в конце тоннеля и спасение от такой несправедливости.