Телефонные мошенники не дают расслабляться жителям Эстонии. Любой человек может получить звонок от разъяренного обманутого, утверждающего, что его развели на деньги, а звонок он получил с вашего собственного номера телефона. Однако владелец номера – ни сном, ни духом о том, что его использовали, и тем более не понимает, как так вышло. Rus.Postimees попытался понять, есть ли свет в конце тоннеля и спасение от такой несправедливости.
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«Включите внутреннего Будду». Есть ли способы победить телефонных мошенников?
«Вчера мне позвонила женщина на мобильный телефон и заявила, что с моего номера ей позвонил полицейский, то бишь мошенник, и развел ее на деньги. Мне как-то не хочется, чтобы с моего номера названивали мошенники. Кто-то сталкивался с такой проблемой?» Такие сообщения с завидной регулярностью появляются в интернет-сообществах Эстонии, где люди обмениваются важной и полезной для себя информацией.