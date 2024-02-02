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У железнодорожного переезда найден труп человека

Кристофер Сеэма
, репортер
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Здание вокзала Табивере.
Здание вокзала Табивере. Фото: Margus Ansu, Tartu Postimees

Сегодня, 2 февраля, около 10 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Табивере в волости Тарту на земле лежит мужчина без сознания.

Когда приехала скорая помощь, оказалось, что 37-летний мужчина мертв. По данным полиции, нет оснований подозревать, что причиной смерти стало насилие.

Хотя мужчина лежал довольно близко к железнодорожному переезду, речь идет все-таки не о несчастном случае на железной дороге, а скорее у человека возникли проблемы со здоровьем. Точную причину смерти установит экспертиза.

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