У железнодорожного переезда найден труп человека

Когда приехала скорая помощь, оказалось, что 37-летний мужчина мертв. По данным полиции, нет оснований подозревать, что причиной смерти стало насилие.

Хотя мужчина лежал довольно близко к железнодорожному переезду, речь идет все-таки не о несчастном случае на железной дороге, а скорее у человека возникли проблемы со здоровьем. Точную причину смерти установит экспертиза.