МИД России выразил протест временной поверенной в делах Эстонии в РФ Яне Ванамёльдер.
Главу диппредставительства Эстонии в России вызвали в МИД РФ
Министерство иностранных дел России в пятницу, 2 февраля, сообщило о вызове главы диппредставительства Эстонии в этой стране.
«2 февраля вызвали в МИД России временного поверенного в делах Эстонии в России Я. Ванамёльдер. Выразили ей решительный протест в связи с планами эстонских властей "перезахоронить" без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище», - цитирует сайт внешнеполитического ведомства РФ комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Конкретики о том, что имеется в виду, на сайте российского МИД не приводится, но Захарова утверждает, что «это деяние не останется без ответа».
Rus.Postimees обратился в МИД Эстонии за комментарием по факту вызова в МИД РФ временного поверенного в делах Эстонии в России.
Ранее на этой неделе посольство России в Эстонии заявило, что в Таллинне готовится перемещение некоторых могил на военном кладбище. «Соответствующие информационные таблички появились уже у 38 могил воинов», - утверждают российские дипломаты в Таллинне. Российское посольство требует убрать таблички и отказаться от идеи перемещения могил.
Rus.Postimees обратился за комментариями в Министерство обороны Эстонии, в чьем ведении находится военное кладбище Таллинна. Кроме того, мы попросили прокомментировать происходящее в Эстонском военном музее. Посольство РФ в Эстонии утверждает, что Эстонский военный музей имеет отношение к планам по перемещению могил.
Мы опубликуем разъяснения МИД, Минобороны и Эстонского военного музея, как только они поступят.
В ноябре 2023 года директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль объяснял возможность перемещения некоторых могил на военном кладбище Таллинна необходимостью восстановить путь к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы.
«Хотя монумент кавалерам ордена Креста Свободы был разрушен в 1950 году и восстановлен в 1998 году, сейчас к памятнику дорога не проходит. Доступ к нему очень затруднен, и поэтому мы решили предстоящей весной перезахоронить останки 16 советских солдат, захороненных там в конце 1960-х - начале 1970-х годов», - цитировал ERR Лилля.
Директор Эстонского военного музея уточнял, что, с точки зрения закона, речь идет о могилах мирных жителей.
«Их перезахоронение совершенно законно. Для нас эта тема, пожалуй, несколько деликатная, потому что этим не так уж и много занимаются. Но в других странах, в Европе, перезахоронения на кладбищах довольно распространены», - говорил Хеллар Лилль три месяца назад.
Директор Эстонского военного музея уточнял, что по действующему законодательству родственники погребенных в обязательном порядке должны быть за шесть месяцев оповещены о планах по переносу могил.
Участок для захоронения кавалеров ордена Креста Свободы был выделен на Таллиннском кладбище Сил обороны в 1935 году. В 1940 году скульптор Юхан Раудсепп создал там памятник кавалерам ордена Креста Свободы. Торжественное открытие памятника было отменено из-за начала советской оккупации. Памятник был снесен в 1950 году.
В 1994 году начались реставрационные работы по восстановлению монумента. Гранитная часть Креста Свободы была найдена на территории кладбища еще в 1962 году и спрятана до 1995 года, когда ее установили у отреставрированного памятника. Восстановленный по эскизам Юхана Раудсеппа памятник был открыт в 1998 году.