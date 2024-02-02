Названы самые дорогие для жизни города мира: смотрите, на каком месте Таллинн

В этом рейтинге находится и Рига. Она занимает 181-е место (из 362) с 52,4 рейтингового балла.

Чуть выше - на 166-м и 167-м местах соответственно - находятся эстонские города Таллинн (55,5) и Тарту (55,1).

А столица Литвы Вильнюс располагается на пять мест ниже Риги с 50,8 балла. Каунас с 46,7 балла находится на 203-м месте.

Справедливости ради стоит отметить, что к показателям Numbeo нужно относиться с определенной критикой. При определении потребительских цен решающее значение имеет продуктовая корзина. Здесь есть разные факторы, которые затрудняют прямое сравнение стран. В Иране, например, запрещена торговля алкоголем и его употребление наказуемо. Поэтому в иранской жизни покупка алкоголя играет не такую большую роль, как, например, у жителей Германии, которые регулярно покупают пиво. Именно пиво используется в продуктовой корзине Numbeo. Поэтому нереально сравнивать одну затратную позицию, поскольку в Иране пиво фактически запрещено и не употребляется, в то время как в Германии это национальный напиток.

Другая проблема - данные Numbeo невозможно детально проверить, так как каждый человек со всего мира может заполнить базу данных о ценах на продукты питания.

Здесь нужно учитывать и другой фактор - в отдельных регионах и странах цены в базу данных вводит много людей, но есть места, где надо полагаться на данные, предоставленные одним-двумя людьми. Чем меньше людей вводит данные, тем выше вероятность ошибки.