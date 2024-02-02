Названы самые дорогие для жизни города мира: смотрите, на каком месте Таллинн

В Атлантическом океане относительно недалеко от берегов Северной Америки расположены окруженные различными мифами Бермудские острова. Как оказалось, в столице Бермудских островов Гамильтоне самая дорогая жизнь в мире, пишет Rus.TVNET со ссылкой на обобщенные данные организации Numbeo.
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Дороговизну жизни в первую очередь составляют дорогостоящая арендная плата за жилье, а также цены на продукты питания, в результате и посещение ресторана будет означать расставание со значительной суммой денег.
Бермудские острова считаются налоговым раем - здесь не нужно платить подоходный налог, налог на прибыль или любые другие налоги. Социальные взносы здесь тоже очень низкие.
В индекс цен Numbeo включены расходы на продукты питания, посещение ресторанов, плата за жилье, общественный транспорт, топливо, электричество, доступ в интернет и другие расходные позиции. На Бермудских островах, в излюбленном месте отдыха богачей, все эти услуги стоят очень дорого.
Кроме того, в рейтинге учтена покупательная способность населения в конкретной стране. Для определения рейтинга дороговизны жизни за основу взят Нью-Йорк, которому дано 100 баллов, соответственно - если жизнь в конкретном месте дороже, то ее показатель выше 100 баллов.
Так, столица Бермудских островов получила в рейтинге Numbeo 137 баллов. За Гамильтоном следуют три швейцарских города - Цюрих (122,2), Базель (121,8) и Лозанна (117,9). Пятое место занимает американский город Сан-Хосе (114,8), далее следуют еще один швейцарский город Женева (109,6), Сан-Франциско (США, 109,3), Берн (Швейцария, 108,1), Вашингтон (США, 102,6), и замыкает десятку Нью-Йорк (100).
Самые дешевые города, где можно жить, можно найти в Азии и Африке. Самый низкий рейтинг - у Карачи (19,3), Лахора (19,5), Исламбада (20,3, все - Пакистан), Коимбатура (20,4), Кочи (20,9), Лакнау (21,0) и Калькутты (Индия, 21,6). На восьмом месте Лагос в Нигерии (21,6), а замыкают первую десятку еще два индийских города - Бхубанешвар (21,9) и Сурат (22,2).
В этом рейтинге находится и Рига. Она занимает 181-е место (из 362) с 52,4 рейтингового балла.
Чуть выше - на 166-м и 167-м местах соответственно - находятся эстонские города Таллинн (55,5) и Тарту (55,1).
А столица Литвы Вильнюс располагается на пять мест ниже Риги с 50,8 балла. Каунас с 46,7 балла находится на 203-м месте.
Справедливости ради стоит отметить, что к показателям Numbeo нужно относиться с определенной критикой. При определении потребительских цен решающее значение имеет продуктовая корзина. Здесь есть разные факторы, которые затрудняют прямое сравнение стран. В Иране, например, запрещена торговля алкоголем и его употребление наказуемо. Поэтому в иранской жизни покупка алкоголя играет не такую большую роль, как, например, у жителей Германии, которые регулярно покупают пиво. Именно пиво используется в продуктовой корзине Numbeo. Поэтому нереально сравнивать одну затратную позицию, поскольку в Иране пиво фактически запрещено и не употребляется, в то время как в Германии это национальный напиток.
Другая проблема - данные Numbeo невозможно детально проверить, так как каждый человек со всего мира может заполнить базу данных о ценах на продукты питания.
Здесь нужно учитывать и другой фактор - в отдельных регионах и странах цены в базу данных вводит много людей, но есть места, где надо полагаться на данные, предоставленные одним-двумя людьми. Чем меньше людей вводит данные, тем выше вероятность ошибки.