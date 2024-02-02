ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Поразительное признание России: наша ПВО не справится под Санкт-Петербургом

Вчера был хороший день для Украины на глобальном стратегическом уровне, когда ЕС решил утвердить передачу финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Венгрия отказалась от публичной блокировки и не увязывала решение этого вопроса с каким-либо другим вопросом.

По требованию Венгрии будут проводиться ежегодные обсуждения использования помощи, что само по себе является неплохим предложением. Венгрия получила очень четкий скрытый ультиматум и мудро решила не вступать в полную конфронтацию с другими странами-членами ЕС.

В целом Венгрия ничего не добилась таким деструктивным поведением, за исключением того, что возможности ее маневра для защиты своих интересов в будущем станет более скромным. Затягивание Венгрии достижения решения в ЕС, несомненно, побудила российских политиков инвестировать в продолжение войны. Евросоюзу все еще удавалось сохранять видимость политики консенсуса, хотя все понимают, что эта эпоха фактически закончилась. Это, безусловно, повлияет на то, как будет функционировать ЕС в будущем.

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