ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Поразительное признание России: наша ПВО не справится под Санкт-Петербургом

В Крыму украинские морские беспилотники потопили ракетный катер ЧФ России «Ивановец»
При атаке аэродрома Бельбек, помимо самолетов, пострадал узел связи, расположенный на аэродроме
МИД Катара сообщил, что Израиль и ХАМАС приблизились к соглашению о новом перемирии
Удивительно, что такое заявление стало возможным так близко ко дню президентских выборов, поскольку оно опровергает практически все официальные российские заявления на тему российской ПВО и возможностей Украины, пишет Райнер Сакс.
Вчера был хороший день для Украины на глобальном стратегическом уровне, когда ЕС решил утвердить передачу финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Венгрия отказалась от публичной блокировки и не увязывала решение этого вопроса с каким-либо другим вопросом.
По требованию Венгрии будут проводиться ежегодные обсуждения использования помощи, что само по себе является неплохим предложением. Венгрия получила очень четкий скрытый ультиматум и мудро решила не вступать в полную конфронтацию с другими странами-членами ЕС.
В целом Венгрия ничего не добилась таким деструктивным поведением, за исключением того, что возможности ее маневра для защиты своих интересов в будущем станет более скромным. Затягивание Венгрии достижения решения в ЕС, несомненно, побудила российских политиков инвестировать в продолжение войны. Евросоюзу все еще удавалось сохранять видимость политики консенсуса, хотя все понимают, что эта эпоха фактически закончилась. Это, безусловно, повлияет на то, как будет функционировать ЕС в будущем.
Заявление Залужного и затонувший катер
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный вчера высказал краткое мнение о задачах этого года в войне против российской агрессии. По сути, он вкратце повторяет то, что уже было сказано. Украина сможет победить только в том случае, если сможет добиться технологического превосходства над российской армией. В частности, он имеет в виду различные дроны и средства борьбы с дронами. Он указывает, что эффективное использование таких технологий также требует нового вида подготовки, тактического подхода и т. д.
В этом случае, по его мнению, украинская армия сможет избежать увязания в рутине позиционной войны. Он также убежден, что такого результата можно достичь в ближайшие шесть месяцев. Этим простым посланием, вероятно, также стремятся показать украинским бойцам, что глава Вооруженных сил занимается на своем рабочем месте стратегическим управлением.
Совершенно очевидно, что аэродром Бельбек не сможет проводить военные операции как минимум в ближайшие несколько месяцев
Во время вчерашнего ракетного удара по Крыму украинские военные беспилотники также потопили ракетный катер Черноморского флота России «Ивановец». Катер пошел на риск и зашел в акваторию города Евпатория в западной части Крыма. Риск был немедленно наказан, и военный корабль затонул в результате трех попаданий дронов. Экипаж корабля насчитывает около сорока человек, однако сколько человек действительно находилось на борту, неизвестно. В официальном заявлении России говорится, что кораблю были причинены повреждения, хотя атака беспилотника была отбита. Наверное, немногие в России верят в эту ложь. Российский флот мог еще раз убедиться в том, что ВМФ не сможет базироваться в Крыму.
В случае с атакой на аэродром Бельбек выяснилось, что помимо самолетов пострадал узел связи, расположенный на аэродроме. Среди погибших также командир авиационной эскадрильи. Совершенно очевидно, что этот аэродром не сможет проводить военные операции как минимум в ближайшие несколько месяцев.
Знаковое заявление
Очень примечательное заявление сделал председатель Государственного комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что ПВО вблизи второго по величине города России, Санкт-Петербурга, не может обеспечить эффективную защиту от атак беспилотников. Он также предостерег от дальнейших нападений украинцев на гражданские объекты. Удивительно, что такое заявление стало возможно столь близко ко дню президентских выборов, поскольку оно опровергает практически все официальные российские заявления на тему российской ПВО и украинских возможностей. В стратегической картине это все-таки победа Украины.
Ночные атаки и фронт
В Генштабе Украины заявили, что сегодня вечером Россия атаковала Украину с помощью 25 иранских беспилотников. ПВО Украины уничтожили 11 дронов, еще семь не достигли цели. Это можно рассматривать как результат применения средств радиоэлектронной борьбы украинской ПВО. Сообщалось о взрывах в результате авиаудара в районе Кировограда, но точных подробностей нет.
На фронтах интенсивность атак российской армии в целом несколько снизилась.
Активные атаки российской армии на Купянск продолжались в районах Сватово и Северодонецка, однако прорвать украинскую оборону им пока не удалось. Активность российских войск в районе Лимана вчера снизилась, изменений в положении нет.
В Бахмуте активность российских войск остается низкой, изменений в дислокации войск нет.
Российская армия продолжала очень активное наступление как в Авдеевке, так и в Марьинке недалеко от Донецка. Хотя вокруг Авдеевки украинская армия не смогла полностью вытеснить русские части из южной окраины города, ситуация там еще не стала опасной для обороны. В остальном российская армия не добилась устойчивого успеха во всем регионе.
Российские ВВС продолжают непрерывные бомбардировки Авдеевки. Украинская армия вчера провела успешную огневую атаку с закрытых позиций в Донецке и уничтожила один из мобильных российских зенитно-ракетных комплексов.
На Южном фронте русская армия бездействовала. Артиллерийская дуэль также была весьма скромна по сравнению с ситуацией 2023 и 2022 годов. Российская армия сосредоточена на атаках беспилотников на украинские населенные пункты на западном берегу Днепра, активность авиации невысока. Российские подразделения продолжили интенсивные пехотные атаки на украинские позиции на восточном берегу Днепра, однако достоверной информации об их достижениях нет.
На Ближнем Востоке витает в воздухе новое перемирие?
МИД Катара сообщил, что Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения о новом перемирии. Подробности пока не обнародованы, но некоторые реакции израильских солдат указывают на то, что они не очень-то поддерживают эту новость.
Израильские войска каждый день продолжают наступление, которое к настоящему времени фактически превратилось в операцию по зачистке. Еще более сильное сопротивление ХАМАС оказывает в центральной и южной частях сектора Газа, но это уже локальные очаги сопротивления.
Израильская армия подготовила операцию по взятию под контроль египетского приграничного района сектора Газа, и соответствующая дипломатическая подготовительная работа, похоже, подходит к концу. В этом плане перемирие кажется израильской армии ненужным. При этом неизвестно, были ли в ходе военной операции освобождены заложники. Это означает, что организация ХАМАС и другие вооруженные палестинские группировки продолжают функционировать, а политические цели военной операции Израиля еще не достигнуты.
Заложники являются политически деликатным вопросом, и поэтому понятно, почему израильское правительство готово обменять заложников на перемирие и заключенных в тюрьму исламских боевиков. В прошлый раз Израиль использовал перемирие для продолжения своей деятельности гораздо лучше, чем ХАМАС. Пока перемирие официально не заключено, о нем невозможно строить никаких предположений.
За последние 24 часа хуситы четыре раза атаковали корабли в Красном море с помощью воздушных дронов, баллистических ракет и морского дрона. На этот раз сообщений о попаданиях в цель нет. Часть нападавших была уничтожена флотом США, а часть не достигла цели. Понятно, что произведенные до сих пор атаки США на позиции хуситов пока не возымели должного эффекта.