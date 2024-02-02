Не растерялись: солдаты-срочники пришли на помощь пострадавшим в ДТП людям

Когда солдаты Вируского пехотного батальона, ехавшие домой с учений из Выру в Ида-Вирумаа, увидели обозначенную на дороге в мобильном приложении аварию, они и подумать не могли, что сами в нее попадут. На дороге произошло ДТП, а из-за плохой видимости военнослужащие не cмогли увидеть машины на дороге, сообщила 1-я пехотная бригада в соцсетях.

Им удалось отреагировать лишь так, чтобы въехать в дорожное ограждение, а не во что-либо или кого-либо. Военнослужащие вышли из машины и увидели в одной из машин травмированную женщину и еще одну женщину, лежащую на земле. Они сразу среагировали и пошли оказывать помощь. К ним присоединились попавшие в ту же аварию два бойца Куперьяновского пехотного батальона.

У одной женщины была обнаружена открытая рана бедра, которая кровоточила. Военнослужащие наложили жгут и зафиксировали время, когда жгут был затянут. Потерпевшую без сознания осмотрели и привели в сознание. Пострадавших необходимо держать в тепле, поэтому солдаты-срочники украли женщин своей собственной одеждой, а еще одежду взяли у людей из стоявшего поблизости автобуса. С пострадавшими также были трое детей, которых посадили греться в одной из машин.

Прибывший на место происшествия врач реанимобиля Тартуской скорой помощи высоко оценил работу срочников. По его словам, установка жгута была правильным решением на тот момент - он был установлен на нужной высоте и с достаточной силой, чтобы остановить кровотечение. Пострадавшие также находились в тепле, поэтому у них не началось переохлаждение. Кроме того, солдаты были готовы помочь и сделали все необходимое, чтобы помочь и бригаде скорой помощи. Врач скорой помощи кратко резюмировал все действия солдат: судьба пострадавших могла бы сложиться иначе, если бы на месте происшествия не оказались умелые помощники.

Пострадавшим оказали помощь солдаты Вируского пехотного батальона Илья Ильин, Дмитрий Сверлов, Сандер Филипов, Александр Горбунов и Павел Андронов, а также солдаты Куперьяновского пехотного батальона Мартен Лиллеорг и Самуэль Вилипылд.

Пострадавшим оказали помощь солдаты Вируского пехотного батальона Илья Ильин, Дмитрий Сверлов, Сандер Филипов, Александр Горбунов и Павел Андронов. Фото: 1. jalaväebrigaad