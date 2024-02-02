ФОТО ⟩ Предприниматель из Пярнумаа, который отправил полсотни автомобилей в помощь Украине, начал новую кампанию

По словам Пярна, недавно правительство Украины дало разрешение на ввоз в страну автобусов, соответствующих стандарту Евро-3, если они будут использоваться военными. Раньше воюющая с Россией страна разрешила ввозить только более современные автобусы с маркировкой Евро-5.

По словам предпринимателя, его компания P-Trucks готова передать украинцам 15 автобусов за 75 тысяч евро, что покрыло бы затраты на их приобретение, техосмотр и обслуживание, и никакой коммерческой прибыли компания от этого не получила бы.