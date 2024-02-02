Раймонд Пярн, предприниматель из волости Тори, который за последние два года помог доставить в Харьковскую область Украины почти полсотни внедорожников, фургонов и автобусов для помощи солдатам, сражающимся с российским вражеской армией, хочет отправить бойцам пятнадцать автобусов в сотрудничестве с местным благотворительным фондом «Джерело».
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ФОТО ⟩ Предприниматель из Пярнумаа, который отправил полсотни автомобилей в помощь Украине, начал новую кампанию
По словам Пярна, недавно правительство Украины дало разрешение на ввоз в страну автобусов, соответствующих стандарту Евро-3, если они будут использоваться военными. Раньше воюющая с Россией страна разрешила ввозить только более современные автобусы с маркировкой Евро-5.