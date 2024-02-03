Интервью Rus.Postimees ⟩ Гений новой Украины: крупнейший специалист по кино Восточной Европы представит в Таллинне уникальную программу

Левон Григорян с Сергеем Параджановым; книга Григоряна о Параджанове в серии ЖЗЛ (2011). Фото: Wikimedia Commons

Есть еще один миф: что якобы Довженко благословил Параджанова на то, чтобы тот ехал в Киев, потому что стиль его дипломной работы по молдавской сказке «Андриеш» близок украинской эстетике. Но Параджанов поехал в Киев по распределению, а не благословению! Более того, есть свидетельство профессора ВГИКа Ростислава Юренева, который присутствовал на этой защите (и у меня нет оснований ему не верить), что дипломная работа Параджанова привела Довженко в ярость, она ему дико не понравилась! Причина – «полное отсутствие вкуса».

- А зачем Параджанову понадобилось все это сочинять?

- Почти все, что мы знаем о Параджанове, мы знаем от самого Параджанова. Это человек, который, как и Довженко, создавал автобиографический миф. Довженко сам сделал себя сложным, глубоким и мистическим явлением, о котором и в самой Украине имеют весьма смутное представление, разве что в школе изучают «Зачарованную Десну» (автобиографическая повесть, задуманная Довженко в годы войны и законченная в 1955 году – прим. ред.). Но все с детства осведомлены, что Довженко – это такое облако, которое зависло над Украиной. Довженко и Параджанов объединяет мифологизация собственного пути в искусстве, его сочинение.

Александр Довженко и постер к экранизации его книги «Зачарованная Десна», поставленной в 1964 году вдовой режиссера Юлией Солнцевой. Фото: Wikimedia Commons