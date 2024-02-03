Интервью Rus.Postimees ⟩ Гений новой Украины: крупнейший специалист по кино Восточной Европы представит в Таллинне уникальную программу

С 6 февраля в таллиннском «Артисе» стартует подборка картин Сергея Параджанова. Наряду с отреставрированными копиями широко известных фильмов в один из дней состоится показ фильмов, смонтированных из сохранившихся кинопроб мастера. О важности феномена Параджанова и возможности посмотреть классику как следует, читателям Rus.Postimees рассказал ведущий украинский киновед Сергей Трымбач, лекции которого состоятся в рамках ретроспективы.
Среди ключевых деятелей украинской культуры XX века Сергей Параджанов занимает особое место. Не только кинематографический гений, чье имя стоит в одном ряду с Феллини и Трюффо, Бунюэлем и Пазолини. Не только художник-нонконформист, гонимый властью, прошедший пытки, но не сломленный борец за свободу искусства. Тифлисский армянин, который учился в столице империи и уехал в столицу ее крупнейшей колонии, - фигура прежде всего символичная. Продукт империи, ломавший ее изнутри и не доживший до ее распада, Параджанов актуален для современной Украины как залог ее космополитичного будущего. И сеансы в Таллинне помогут в этом убедиться.
- Параджанов – главная ассоциация с украинским кино второй половины XX века, как Александр Довженко – с первой. Обоих роднит поэтический язык и визуальный символизм. Это медленное медитативное кино. Чем, кроме прямого влияния Довженко на Параджанова, учившегося у него во ВГИКе, можно объяснить их сближение?
- Утверждение, что Параджанов учился у Довженко во ВГИКе, не соответствует действительности. Это версия самого Параджанова. Хотя даже Левон Григорян, который был его ассистентом на «Саят-Нове», например, и выпустил о нем книгу в серии «Жизнь замечательных людей», пишет, что после смерти в 1950 году Игоря Савченко, на курс которого поступил Параджанов, студентов якобы подхватил Довженко. Но проблема в том, что Довженко взял новый курс лишь незадолго до своей смерти в 1955 году и всего год был мастером у Отара Иоселиани, Ларисы Шепитько, Георгия Шенгелая….