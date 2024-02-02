«Новости в 7» за 2 февраля: пожар унес очередную жизнь, как граждане РФ в Эстонии смогут проголосовать на выборах президента России, Алика Милова — пятикратно лучшая и как стать каскадером

Сегодня в выпуске:

- Пожар в ласнамяэской многоэтажке привел к гибели мужчины. По словам соседей, трагическое возгорание стало венцом творившихся в квартире многочисленных нарушений порядка. Подробности в нашем репортаже

- Это важно: выезжать на лед эстонских приграничных озер на транспорте запрещено; великая засуха и режим чрезвычайное ситуации в Каталонии

- Как будет в Эстонии организовано голосование на выборах президента России? Поедут ли десятки тысяч имеющих право голоса граждан российской федерации в Таллинн на единственный избиательный участок

- Тотальный триумф: молодая суперзвезда Алика Милова победила в нескольких главных номинациях на вручении наград за достижения в эстонской музыкальной индустрии

- Это интересно: лихачи, берегитесь - на шоссе Таллинн-Хаапсалу установят камеру слежения за скоростью; в Испании очки для зрения станут бесплатными

- Кто хочет стать каскадером? Наша корреспондент познакомилась с группой энтузиастов, которые занимаются постановкой и исполнения кинотрюков, понаблюдала за их работой и опробовала на себе один из самых опасных спецэффектов!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 2 февраля.