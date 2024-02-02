Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 2 февраля: пожар унес очередную жизнь, как граждане РФ в Эстонии смогут проголосовать на выборах президента России, Алика Милова — пятикратно лучшая и как стать каскадером
Сегодня в выпуске:
- Пожар в ласнамяэской многоэтажке привел к гибели мужчины. По словам соседей, трагическое возгорание стало венцом творившихся в квартире многочисленных нарушений порядка. Подробности в нашем репортаже
- Это важно: выезжать на лед эстонских приграничных озер на транспорте запрещено; великая засуха и режим чрезвычайное ситуации в Каталонии
- Как будет в Эстонии организовано голосование на выборах президента России? Поедут ли десятки тысяч имеющих право голоса граждан российской федерации в Таллинн на единственный избиательный участок
- Тотальный триумф: молодая суперзвезда Алика Милова победила в нескольких главных номинациях на вручении наград за достижения в эстонской музыкальной индустрии
- Это интересно: лихачи, берегитесь - на шоссе Таллинн-Хаапсалу установят камеру слежения за скоростью; в Испании очки для зрения станут бесплатными
- Кто хочет стать каскадером? Наша корреспондент познакомилась с группой энтузиастов, которые занимаются постановкой и исполнения кинотрюков, понаблюдала за их работой и опробовала на себе один из самых опасных спецэффектов!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 2 февраля.