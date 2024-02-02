В Китае казнили пару, которая выбросила двоих детей с 15-го этажа

В приговоре суда сказано, что отец детей Чжан Бо и его жена Е Чэнчэнь убили детей в 2020 году, руководствуясь «в высшей степени злонамеренными» мотивами, и сделали это жестоким способом.

Согласно судебным документам, Чжан Бо завел роман с Е Чэнчэнь, после чего развелся со своей женой.

В приговоре суда сказано, что Е Чэнчэнь считала детей своего партнера «препятствием для женитьбы с Чжаном Бо и ненужным грузом для их будущей совместной жизни».

Обвинение считало, что Е Чэнчэнь постоянно пыталась склонить своего партнера к убийству.

В результате 2 ноября 2020 года Чжан Бо выбросил детей из окна своей квартиры. Пара попыталась представить их гибель как несчастный случай.

Е Чэнчэнь и Чжан Бо были казнены в среду в городе Чунцин. Каким именно способом был приведен в исполнение смертный приговор, не сообщается. Известно, что Китае ежегодно казнят большое число людей, при этом применяются как смертельные инъекции, так и расстрел.

Мать погибших детей Чэнь Мэйлинь в четверг вечером заявила: «Ужас, который был пыткой для нашей семьи в течение более чем трех лет, наконец исчез».

Сообщения о казни стали одной из главных тем в китайских социальных сетях с сотнями миллионов просмотров на одном из самых популярных в Китае сайтов Weibo.

«Они полностью это заслужили», — написал один из пользователей Weibo, и под этим постом появилось более 30 тыс. лайков. «Я только надеюсь, что у детей будет мир и радость в их следующей жизни», — пишет еще один пользователь.

Сообщение о казни Е Чэнчэнь и Чжан Бо появилось в тот же день, когда в Китае был приведен в исполнение еще один смертный приговор — в отношении студента престижного китайского университета. Он был признан виновным в убийстве собственной матери, которое было им осуществлено при помощи гантелей.

Фото: BBC

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Фото: BBC