Как помогут Украине американские бомбы GLSDB

GLSDB уже направляются к украинским военным на фронт, сообщила на брифинге в Киеве в среду, 31 января, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Я уезжаю (из Киева. - ред.) более уверенной, что Путин получит «приятные» сюрпризы на поле боя и что Украине удастся достичь очень сильного успеха в этом году», - добавила она.

Что это за оружие и как оно может помочь Украине?

Сочетание бомбы и двигателя Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), что переводится как «бомба малого диаметра наземного запуска», - это сочетание авиационной бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от давно списанных реактивных снарядов M26.

Они были списаны в США и европейских странах в рамках отказа от кассетного вооружения после принятия соответствующей конвенции в Осло в 2008 году. Впрочем, двигатели к ним остались на складах.

Американский концерн Boeing и шведская компания Saab предложили использовать эти двигатели для усовершенствования авиационной бомбы SDB, которая есть на вооружении армий ряда стран, включая США и Норвегию.

Эта бомба запускается только с самолета и во время полета раскрывает крылья для планирования в автономном режиме, говорится на сайте начальника отдела эксплуатационных испытаний и оценки (DOT&E) США.

Причем она способна менять направление движения и атаковать цели даже позади самолета.