США передали Украине легкие бомбы малого диаметра GLSDB. Что это за оружие и как оно может усилить обороноспособность Украины?
Как помогут Украине американские бомбы GLSDB
GLSDB уже направляются к украинским военным на фронт, сообщила на брифинге в Киеве в среду, 31 января, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
«Я уезжаю (из Киева. - ред.) более уверенной, что Путин получит «приятные» сюрпризы на поле боя и что Украине удастся достичь очень сильного успеха в этом году», - добавила она.
Что это за оружие и как оно может помочь Украине?
Сочетание бомбы и двигателя Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), что переводится как «бомба малого диаметра наземного запуска», - это сочетание авиационной бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от давно списанных реактивных снарядов M26.
Они были списаны в США и европейских странах в рамках отказа от кассетного вооружения после принятия соответствующей конвенции в Осло в 2008 году. Впрочем, двигатели к ним остались на складах.
Американский концерн Boeing и шведская компания Saab предложили использовать эти двигатели для усовершенствования авиационной бомбы SDB, которая есть на вооружении армий ряда стран, включая США и Норвегию.
Эта бомба запускается только с самолета и во время полета раскрывает крылья для планирования в автономном режиме, говорится на сайте начальника отдела эксплуатационных испытаний и оценки (DOT&E) США.
Причем она способна менять направление движения и атаковать цели даже позади самолета.
Последняя версия SDB оснащена комбинированной системой наведения - инерционной навигационной системой (используется преимущественно для преодоления зон, где подавляются сигналы от спутников) и GPS, а также радаром миллиметрового диапазона, инфракрасным и лазерным датчиками.
Благодаря лазерному наведению авиабомба может поражать движущиеся цели, отмечают в Saab. Дальность полета SDB, по данным Boeing, достигает 110 километров, а вес боевой части - 93 килограмма, благодаря чему она может пробивать почти метровую толщину железобетона.
Более дешевый снаряд для HIMARS Все эти характеристики присутствуют и в GLSDB, но сочетание с реактивным двигателем увеличило радиус полета боеприпаса до 150 километров.
Также, как отмечают в Saab, GLSDB способна поражать цели с точностью до одного метра. Для пуска GLSDB подходят пусковые установки от реактивных систем залпового огня - M270, HIMARS, Chunmoo.
Первые две Украина уже имеет. «Поэтому Украине не нужно обучать личный состав или поставлять новые установки», - отмечает в беседе с DW украинский эксперт по международным программам киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
Дешевые боеприпасы
GLSDB, продолжает он, является дешевым боеприпасом для западных РСЗО.
«Ведь ничего не надо производить, а только интегрировать две части - двигатель и бомбу - и усовершенствовать системы наведения. Цена SDB составляет около 40 тысяч долларов на момент выпуска. Двигатели есть на складах. В то время как ATACMS стоят сотни тысяч долларов», - подчеркивает Самусь.
С 2006 года было выпущено около 20 тысяч SDB, говорится на сайте Saab. Первое применение GLSDB в боевых условиях GLSDB является абсолютно новой разработкой. Первые испытания этой бомбы компании Boeing и Saab провели только в 2015 году.
Украина станет первой страной, которая применит GLSDB в боевых условиях. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидали получить GLSDB гораздо раньше - США анонсировали передачу этого вида высокоточных дальнобойных боеприпасов еще в феврале 2023 года.
Планировалось, что они поступят в Украину до конца 2023 года, однако планы пришлось изменить.
«Доставка этих бомб заняла определенное время. Это вопрос не только денег, но и времени, которое требуется на создание мощностей для изготовления этих бомб. Кроме того, GLSDB - это сочетание двух разных систем, их интеграция требует времени. И поэтому пришлось провести тестирование, которое в итоге оказалось успешным», - объясняет DW Брэдли Боумен, старший директор Центра военной и политической власти вашингтонского Фонда защиты демократий.
Опрошенные DW эксперты убеждены, что GLSDB принесет много пользы на поле боя, поскольку эта бомба имеет вдвое большую дальность действия по сравнению с наземными средствами поражения, которые сейчас имеются у Украины.
Осенью 2023 года ВСУ получили первую партию дальнобойных ракет ATACMS от США, которые также запускаются с пусковых установок M270 MLRS и HIMARS и имели дальность до 160 километров. Однако, как отмечают эксперты, их дали немного.
«Другие же боеприпасы к РСЗО, имеющиеся у Украины, могли бить на расстояние около 80 километров. Но по факту еще меньше, ведь их надо располагать подальше от линии фронта из-за угрозы российских дронов», - отмечает Самусь.
Бить по тылу
Поэтому, по его словам, получив GLSDB, Украина сможет массово бить по глубоким оперативным тылам РФ.
«Можем покрывать северный Крым, левобережье Херсонщины, все Запорожье и весь Донбасс. Это может изменить ситуацию на фронте в пользу Украины», - добавил Самусь.
Нанесение ударов вне линии фронта усложнит россиянам поддержку своих войск, отмечает Боуман: «Я предполагаю, что украинцы будут заинтересованы в том, чтобы наносить удары по пунктам командования и управления, логистическим узлам, чтобы усложнить командование и управление войсками».
В то же время Боуман предполагает, что также важными целями для GLSDB могут быть бронетранспортеры, танки и другая техника, которая находится в точке сбора.
В свою очередь украинский военный эксперт Петр Черник убежден, что именно техника РФ будет главной целью GLSDB.
«Надо учитывать соотношение стоимости целей - лучше бить по дорогостоящей технике. Таких целей множество - Тор-М2, С-300, различная бронетехника, комплексы РЭБ, некоторые из которых достигают стоимости 200 миллионов долларов. Поэтому GLSDB призвана охотиться за дорогостоящим оружием врага», - говорит он.
При этом Черник отмечает, что Украина нуждается в тысячах GLSDB.
«Только танков по линии боестолкновения у РФ - 2800 единиц. Боевых бронированных машин - около семи тысяч, артустановок - около семи тысяч и сотни зенитно-ракетных комплексов», - подчеркивает военный эксперт.
Информация о количестве переданных Украине GLSDB публично не называлась. Однако, по убеждению Петра Черника, ВСУ пока получат лишь несколько десятков.
«Это небольшое количество, все что до ста - это достаточное, но небольшое количество. Для примера, в ноябре россияне применили около 1100 управляемых тяжелых авиабомб - ФАБ-500 и ФАБ-250», - резюмировал он.