На 11-м километре шоссе Таллинн-Тарту из-за ДТП в местечке Лехмья в настоящее время перекрыты обе полосы движения в сторону Таллинна.
Фото ⟩ Шоссе Таллинн-Тарту перекрыто из-за аварии в одном направлении
Движение транспорта перенаправлено в объезд.
Около 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Лехмья в волости Раэ произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, микроавтобус врезался сзади в трактор.
Два человека, ехавшие в микроавтобусе, доставлены в больницу.
Точные обстоятельства происшествия уточняются.