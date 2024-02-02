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Фото ⟩ Шоссе Таллинн-Тарту перекрыто из-за аварии в одном направлении

Свен Рандлайд
, журналист
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На 11-м километре шоссе Таллинн-Тарту из-за ДТП в местечке Лехмья в настоящее время перекрыты обе полосы движения в сторону Таллинна.

Движение транспорта перенаправлено в объезд.

Около 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Лехмья в волости Раэ произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, микроавтобус врезался сзади в трактор.

Два человека, ехавшие в микроавтобусе, доставлены в больницу.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

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