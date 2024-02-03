В России загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны

Огонь распространился на 300 квадратных метров, горение уже ликвидировано, жертв нет, говорится в соцсетях МЧС.

По информации Telegram-канала SHOT, очевидцы утверждают, что перед пожаром слышали взрывы.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, на завод упал беспилотник - его сбили.

В Минобороны РФ заявили, что над регионом сегодня перехватили два дрона, еще четыре - над Белгородской областью, один - над Ростовской.

В Белгородской области обломки беспилотника повредили домовладение и КамАЗ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Ростовской области жертв и разрушений нет. Кроме того, об уничтожении дрона говорили и власти Воронежа. В Минобороны об этом ничего не сказали.