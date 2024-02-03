Фото ⟩ Покупатели недоумевают: зачем в Maxima батончик поместили в особую упаковку?

«Забывчивость» покупателей - бич современной торговли, особенно в условиях инфляции. И хотя противокражные этикетки торговцы уже лепят на все что можно, включая мясо и рыбу, в так называемые сейферы (противокражные боксы) обычно размещают достаточно дорогой товар. Поэтому посетитель Maxima был изумлен, увидев в такой упаковке протеиновый батончик. Он запечатлел его и разместил фото в соцсети.



Это вызвало море сарказма. Кто-то сетовал на то, как обнищали люди. Другие веселились над «золотым» батончиком и тем, что стоимость защитного бокса дороже, чем эта шоколадка.



«Нашим приоритетом является предоставление клиентам продукции высокого качества по низким ценам. Чтобы в текущих экономических условиях это было возможно, мы концентрируемся на повышении эффективности работы всей компании, в том числе предусматривая меры защиты, включая техническую, для наиболее дорогих товаров в отдельных категориях», - заявила руководитель по коммуникациям Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.