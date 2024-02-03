Беженцы вернутся в Украину? Заинтересован ли в этом ЕС

Евросоюз: разные страны - разные интересы

Усложняет прогнозы и тот факт, что власти в разных странах-членах ЕС могут иметь разные интересы и позиции относительно беженцев из Украины. И хотя общие дискуссии по этому вопросу между разными странами продолжаются, непонятно, найдут ли они общее решение, замечает Новотный. «Поэтому мы или будем иметь политику ЕС относительно того, какой правовой статус предоставить украинским беженцам, или 27 разных национальных способов легализации их пребывания», - прогнозирует эксперт.

По всей вероятности, при принятии решения относительно украинских беженцев после завершения действия Директивы о временной защите определяющим фактором для властей отдельных стран будут успехи украинцев в интеграции, предполагает Жолт Дарваш из аналитического центра Bruegel. Прежде всего, речь идет о том, удастся ли людям к тому моменту найти стабильную работу. «Если с этим проблем не будет, тогда, я думаю, появится большой соблазн позволить этим людям остаться в стране», - говорит аналитик, отмечая, что в этом случае «беженцы, нуждающиеся в социальной поддержке, скорее всего, продолжат ее получать».

«Нам всем нужна сильная и преуспевающая Украина»

К принятию решения и разработке соответствующих мер по поводу будущего украинских беженцев должны присоединиться и институты ЕС, и его страны-члены, считает литовская евродепутат Раса Юкнявичене. «Я рада, что Киев также является активной частью диалога. Это щекотливый вопрос, и нам нужно найти хороший баланс между разными потребностями и целями», - сказала политика в разговоре с DW.

По ее мнению, все стороны этой дискуссии заинтересованы в том, чтобы украинцы имели возможность поддерживать связи с Украиной, способствовать ее экономике и восстановлению. «Нам всем нужна сильная и преуспевающая Украина», - подчеркнула Юкнявичене.

В то же время, она напомнила, что свобода передвижения является одним из главных принципов ЕС. «И поскольку Украина становится все ближе к ЕС, нашей задачей будет разработать механизм, который будет уважать выбор отдельных украинцев, способствуя при этом вкладу в процветание и восстановление Украины», - сказала евродепутат.