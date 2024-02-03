Отправленные Эстонией противотанковые ракеты Javelin прибыли в Украину

Последний пакет помощи включает в себя, помимо большого количества противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различные наземные и водные транспортные средства, а также водолазное оборудование.

«Я рад, что очередной пакет помощи прибыл в Украину и используется украинскими защитниками, - сказал министр обороны Ханно Певкура (Партия реформ). - Последние события в Европе показывают, что отправка необходимых ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и этим мы вместе с нашими союзниками посылаем Кремлю четкий сигнал, что мы будем продолжать поддерживать Украину до победы».

Точное количество не разглашается по соображениям безопасности. Стоимость пакета составляет около 80 миллионов евро.

С учетом последнего пакета Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 500 миллионов евро с 2022 года, что составляет около 1,4 процента валового внутреннего продукта.

В прошлом, например, Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты (каски и т. д.) и сухие пайки.