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Будьте осторожны: условия на дорогах различаются в зависимости от региона

BNS
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Гололедица.
Гололедица. Фото: Madis Veltman

По сообщению Департамента транспорта, в субботу утром условия на дорогах различаются в зависимости от региона.

Крупные шоссе в Центральной и Восточной Эстонии покрыты снегом или снег лежит между колеями, в других регионах они преимущественно мокрые от обработки реагентом. На востоке страны местами идут снег и мокрый снег. Температура на поверхности дорог преимущественно немного ниже нуля, поэтому даже на крупных шоссе могут встречаться скользкие участки.

По прогнозу, во второй половине дня по многим регионам пройдут дожди и мокрый снег. Температура воздуха и на поверхности дорог по всем регионам поднимется до плюсовой. Дороги по-прежнему могут быть скользкими.

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