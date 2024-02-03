Будьте осторожны: условия на дорогах различаются в зависимости от региона

Крупные шоссе в Центральной и Восточной Эстонии покрыты снегом или снег лежит между колеями, в других регионах они преимущественно мокрые от обработки реагентом. На востоке страны местами идут снег и мокрый снег. Температура на поверхности дорог преимущественно немного ниже нуля, поэтому даже на крупных шоссе могут встречаться скользкие участки.