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Не делайте так! Доверчивость обошлась жителю Эстонии в 30 000 евро

rus.postimees.ee
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Деньги.
Деньги. Фото: Arvo Meeks

Житель Выру доверился мошеннику и потерял около 30 000 евро из-за предполагаемой возможности сделать выгодную инвестицию.

В полицию поступило сообщение, что 64-летний житель Выру нашел в Facebook вариант сделать «выгодную инвестицию».

Согласно объявлению, интернет-средой была Euronext360, а торговой средой - Binance.

Вскоре с пострадавшим связался мошенник, который сказал жителю Выру загрузить программу AnyDesk на свой компьютер и сделать несколько переводов.

Общий ущерб составляет около 30 000 евро.

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