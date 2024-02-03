Не делайте так! Доверчивость обошлась жителю Эстонии в 30 000 евро

В полицию поступило сообщение, что 64-летний житель Выру нашел в Facebook вариант сделать «выгодную инвестицию».

Согласно объявлению, интернет-средой была Euronext360, а торговой средой - Binance.

Вскоре с пострадавшим связался мошенник, который сказал жителю Выру загрузить программу AnyDesk на свой компьютер и сделать несколько переводов.