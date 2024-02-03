Сб, 3.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Вместо документов – приложение и отмена ИД-карты: в Эстонии хотят внести важные поправки к закону

Тарво Мадсен
, журналист
Copy
Если поправка в закон будет одобрена, человек сможет сам решать, иметь ли ему ИД-карту или паспорт.
Если поправка в закон будет одобрена, человек сможет сам решать, иметь ли ему ИД-карту или паспорт. Фото: Tairo Lutter

Согласно внесенному в Рийгикогу законопроекту, людям больше не придется носить с собой документы, а можно будет предъявлять их с помощью телефона. Также, если будут приняты поправки к закону, ИД-карта перестанет быть обязательной.

Министерство внутренних дел передало в Рийгикогу законопроект, который касается документов и ​​идентификации личности. По словам старшего комиссара бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, идея поправки к закону заключается в большей простоте, комфорте и гибкости системы для людей.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) сказал, что наиболее важной частью, вероятно, является та, которая позволяет внедрить новое приложение Mriik. Принцип приложения заключается в том, что в будущем людям больше не придется носить с собой документы, а в мобильном приложении будут, например, ИД-карта и водительские права.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх