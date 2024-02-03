Ущерб в сотни евро: вор-рецидивист предстал перед судом

В октябре прошлого года в Раквереском здании Вируского уездного суда 49-летний Сулев был признан виновным в систематическом воровстве. Его приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.
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По данным прокуратуры, кражи для Сулева, которого ранее дважды наказывали за воровство, стали привычным занятием. В частности, в сентябре прошлого года он пять раз заходил в продуктовый магазин в Раквере, причем чаще всего просто выходил из магазина с продуктовой корзиной.