Ущерб в сотни евро: вор-рецидивист предстал перед судом

По данным прокуратуры, кражи для Сулева, которого ранее дважды наказывали за воровство, стали привычным занятием. В частности, в сентябре прошлого года он пять раз заходил в продуктовый магазин в Раквере, причем чаще всего просто выходил из магазина с продуктовой корзиной.