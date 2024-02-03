Утром в субботу, 3 февраля, три человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на Лионском вокзале в Париже. Нападавший был арестован, пишет Rus.TVNET.
На вокзале Парижа мужчина с ножом напал на людей
Задержанный, национальность которого не разглашается, около восьми часов утра по местному времени напал с ножом на людей на вокзале.
По данным полиции, один человек получил серьезные ранения, еще двое получили легкие травмы.
«Подозреваемый не выкрикивал никаких религиозных лозунгов во время нападения», - сообщил источник в полиции.
«Он показал полиции итальянские водительские права», - добавили в полиции.
На Лионском вокзале останавливаются местные поезда, а также поезда в Швейцарию и Италию.