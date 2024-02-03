На вокзале Парижа мужчина с ножом напал на людей

Задержанный, национальность которого не разглашается, около восьми часов утра по местному времени напал с ножом на людей на вокзале.

По данным полиции, один человек получил серьезные ранения, еще двое получили легкие травмы.

«Подозреваемый не выкрикивал никаких религиозных лозунгов во время нападения», - сообщил источник в полиции.

«Он показал полиции итальянские водительские права», - добавили в полиции.

На Лионском вокзале останавливаются местные поезда, а также поезда в Швейцарию и Италию.