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На вокзале Парижа мужчина с ножом напал на людей

rus.tvnet.lv
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Нападение в Париже
Нападение в Париже Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Утром в субботу, 3 февраля, три человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на Лионском вокзале в Париже. Нападавший был арестован, пишет Rus.TVNET.

Задержанный, национальность которого не разглашается, около восьми часов утра по местному времени напал с ножом на людей на вокзале.

По данным полиции, один человек получил серьезные ранения, еще двое получили легкие травмы.

«Подозреваемый не выкрикивал никаких религиозных лозунгов во время нападения», - сообщил источник в полиции.

«Он показал полиции итальянские водительские права», - добавили в полиции.

На Лионском вокзале останавливаются местные поезда, а также поезда в Швейцарию и Италию.

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