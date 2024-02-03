Союз работников образования не считает соглашение о зарплатах поражением

«Заключение соглашения при государственном примирителе для разрешения трудового спора, то есть прекращения забастовки вызвало много страстей. Одни злорадствуют, другие отлично понимают и одобряют, есть как разочарованные, так и довольные. СМИ отразили все эти аспекты, мы не позволим грязи в комментариях потревожить нас. Но было бы очень странно, если бы забастовка не вызвала резонанс в обществе — хотя ощущалась и определенная усталость от темы забастовки», - пишет EHL на своем сайте.

«Сейчас в фокусе преимущественно деньги, что по-человечески понятно. Начнем с этого. В прошлом году минимальная ставка зарплаты в общеобразовательных школах составляла 1749 евро, в этом году 1820. Вырос также фон дифференциации для местных самоуправлений», - отмечает EHL.

Впервые в истории Эстонии был на государственном уровне инициирован процесс по заключению долгосрочного коллективного договора для улучшения зарплаты и условий труда учителя. Это значит, что государство примет долгосрочные обязательства, в том числе и при составлении бюджетов.

«В декабре EHL четко дали понять, что министру образования не дадут подобных полномочий или желания продолжать работу над коллективным договором. Мы подписали договор, возлагающий на государство обязательство, а при нарушении пунктов договора трудовой мир автоматически прервется. Мы подняли тему зарплат в дошкольном и профессиональном образовании, над которой продолжится работа, - напоминает EHL. - Забастовка ярче, чем когда-либо раньше, привлекла внимание общества к проблемам детских садов и школ в Эстонии. Это победа, это важная победа для всех нас, работающих в сфере образования. Можете быть уверены, что Эстонский союз работников образования не позволит этому вниманию угаснуть и во время переговоров о коллективном договоре».

Впервые в истории Эстонии проводилась забастовка, продолжавшаяся так долго — девять дней, в том числе семь рабочих.