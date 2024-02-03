Уходит эпоха: закрывается проработавший 30 лет магазин

Магазин Donna был открыт в 1993 году, и, по словам владельца магазина Хейно Пунди, это было время, когда все хотели заниматься предпринимательством. Это казалось более выгодным, чем просто быть наемным работником. В то время по всему городу были небольшие магазинчики, но со временем они начали закрываться один за другим. Последний в своем роде магазин Donna работает семь дней в неделю на улице Вабадузе в Раквере и отмечает уже 30-летие своей деятельности.