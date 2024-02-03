Сб, 3.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Уходит эпоха: закрывается проработавший 30 лет магазин

Copy
Магазин Donna в Раквере.
Магазин Donna в Раквере. Фото: Marianne Loorents

Эпоха маленьких магазинов подходит к концу, поскольку магазин Donna, проработавший уже более 30 лет на улице Вабадузе в Раквере, закроет свои двери.

Магазин Donna был открыт в 1993 году, и, по словам владельца магазина Хейно Пунди, это было время, когда все хотели заниматься предпринимательством. Это казалось более выгодным, чем просто быть наемным работником. В то время по всему городу были небольшие магазинчики, но со временем они начали закрываться один за другим. Последний в своем роде магазин Donna работает семь дней в неделю на улице Вабадузе в Раквере и отмечает уже 30-летие своей деятельности.

«В маленьком магазине у продавцов очень важная роль. В больших магазинах продажи не зависят от кассира. В маленьком заведении, где продажи происходят через прилавок, очень важен характер продавца. Надо быть дружелюбным и готовым помочь, - говорит Хейно. - Цель продавца - дать хорошие рекомендации, а иногда и научить готовить из продаваемых продуктов. При необходимости он также моет фрукты для покупателя».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх