Предстоящим летом Tallink совершит восемь круизных рейсов на магический остров Готланд

Отправления круизов запланированы на июнь, июль и август из Таллинна и Хельсинки на пассажирском судне Victoria I. Отправления из Таллинна и Хельсинки запланированы на 28 и 30 июня; 8, 10 и 30 июля; 1, 3 и 5 августа.

Судно прибывает в Висбю на следующее утро в 9:30 по местному времени и отправляется из Висбю в тот же вечер в 18:30 по местному времени, что позволяет пассажирам круиза осмотреть достопримечательности Висбю и острова Готланд в течение дня.

«Мы очень рады, что в этом году специальные летние круизы Tallink Silja Line снова смогут доставить гостей в Висбю. В этом году мы сможем предложить еще большее количество круизов в пик туристического сезона, чем в предыдущие годы, - сказала руководитель отдела продаж Tallink Group Марина Йыги. - Пассажиры нашего круиза смогут провести целый день на месте, чтобы ознакомиться с Висбю и открыть захватывающую историю и достопримечательности острова Готланд».

Пассажиры могут также взять с собой велосипед, чтобы провести день, исследуя природу острова.

«Этим летом все любители путешествий приглашаются на бор Victoria I, чтобы провести приятный мини-отпуск, насладиться невероятными вкусовыми впечатлениями, захватывающими развлечениями и расслабляющим отдыхом на прекрасном летнем Балтийском море», - добавила Йыги.