Фото ⟩ ДТП в Таллинне: автомобиль врезался в стену отеля Hilton

По предварительным данным, мужчина за рулем Jaguar ехал по улице Кундери в сторону Лаагна-теэ, но перед перекрестком Крейцвальди не заметил знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем Volkswagen, сообщили Postimees в Департаменте полиции и погранохраны.