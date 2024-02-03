В программе Keskpäevatund радио Kuku Прийт Хыбемяги, Марек Страндберг и Айнар Рууссаар сосредоточили внимание в первую очередь на переходе Юри Ратаса в «Отечество».

«Если посмотреть на широкую картину, то дело здесь не столько в Юри Ратасе, сколько в Урмасе Рейнсалу, который действует как лисица в курятнике, он ломает поочередно тех людей, чье присоединение к "Отечеству" кажется заманчивым, - прокомментировал Страндберг, но признал, что это пиррова победа. - Некоторые члены "Отечества" могут подумать: "Черт, в нашей партии тип, выросший в коммунистическом гнезде"».

По мнению Страндберга, еще неизвестно, что будет происходить с поддержкой «Отечества» в ближайшем будущем, и он прогнозирует, что она может несколько снизиться. «У меня всегда была скрытая неприязнь к Центристской партии, но я всегда думал и об "Отечестве" и национальном вопросе... Все это кажется довольно скверной игрой даже в привычном ко всему политическом театре Эстонии».

Рууссаар отметил, что Ратас, как многократный премьер-министр и бывший мэр, имеет очень солидный электорат, и этот электорат, возможно, также увеличился за счет тех, кто разочаровался в сегодняшней Центристской партии. «Вполне возможно, что его избирательная база увеличилась за счет тех, кто считает партию "Отечество" все более сильной. Популярность "Отечечства" была самой высокой по рейтингам последних месяцев, но надолго так не останется».

Он добавил: «Я не думаю, что это присоединение что-то изменит для "Отечества"».

По словам Прийта Хыбемяги, важным вопросом является то, какую роль будет играть Ратас в «Отечестве». «В настоящее время происходит шоу, предназначенное для публики. Несомненно, Юри Ратас такой персонаж, что, когда он созывает пресс-конференцию, к месту сбегаются журналисты, включаются камеры и все докладывается народу. У него довольно сильная способность концентрировать внимание на себе. Но если посмотреть на "Отечество" в целом, то видно, что и Урмас Рейнсалу греется во внимании и солнечном свете. С тех пор, как он сменил Хелир-Вальдора Сеэдера его популярность взлетела до небес. Все это, конечно, отчасти благодаря тому, что он взял на себя роль лидера, отчасти благодаря стечению удачных обстоятельств, отчасти благодаря хорошей работе. Когда я смотрю на эту шахматную доску, я не могу понять, где то место, куда можно было бы впихнуть Юри Ратаса».