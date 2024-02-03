Эксперт объясняет: четыре проблемы, которые могут возникнуть при самостоятельной установке охранной системы

Китайские охранные устройства предназначены для подключения к домашней сети WiFi. Однако если соединение вдруг прервется или пропадет электричество, дом останется без защиты.

Профессиональная система охраны дома защищает ваше жилище, даже если электричество пропадет на несколько часов. «Наши охранные системы работают на базе GSM, то есть даже в случае аварийного отключения электричества мы получаем сигналы тревоги, - подчеркнул Пярьяла. - Ни одна домашняя охранная система не должна зависеть только от сети WiFi».

По словам эксперта по безопасности, многие клиенты в итоге решали не устанавливать заказанные по интернету системы, так как их настройка показалась им подозрительной. «Человек заподозрил неладное, потому что, например, прибор запрашивал для подключения к WiFi неограниченные права, - привел он пример. - Зачем предоставлять такой доступ устройству китайского происхождения?».

Начинает мешать жизни

Самостоятельно установленные охранные решения в лучшем случае могут только одно: сообщать через приложение о возможной опасности. Но что дальше? Предположим, вы на собрании или на пляже по другую сторону земного шара - и вдруг приложение начинает пищать. Кто проверит, в чем дело? Кто установит, настоящая это тревога или ложная?

«Установив систему, люди обычно довольно быстро понимают, что не могут сами реагировать на каждый писк, и это происходит чаще, чем они предполагали изначально», - сказал Пярьяла.