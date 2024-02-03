Миллиарды евро и тысячи рабочих мест: Ляэнеметс знает, как обеспечить экономический рост Эстонии

«Необходимо серьезно говорить о том, что состоятельные люди должны вносить в общество Эстонии больший вклад. Доступная для всех медицинская помощь и высококачественное образование должны быть нашей общей целью. Если продолжать противостояние, к которому неоднократно пытались прибегнуть и во время забастовки учителей, противопоставляя педагогов, к примеру, работникам госсектора с низкими зарплатами, то мы ничего не добьемся», - отметил Ляэнеметс.

«Учителя еще раз научили народ и руководителей государства, что нужно смело отстаивать важные для себя принципы, и что вместо cоперничества и противоборства значение имеют сотрудничество и солидарность. На социал-демократов тоже пытались навесить ярлык, что мы не были искренни в своих целях, когда выступали за скорейшее разрешение проблемы с учителями. В действительности же мы скорее доказали, что мы не снимаем с себя ответственности. Даже тогда, когда сложно или когда наш самый крупный партнер по коалиции не согласен с нами. Мы показали, что правительство должно реагировать на общественные процессы и быть в состоянии при изменении ситуации гибко менять свои планы», - сказал Ляэнеметс.