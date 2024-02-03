Евродепутат Террас: предстоящие выборы президента РФ противоречат принципам демократии

Евродепутаты, избранные в 15 странах, в совместном заявлении призывают страны ЕС не признавать результаты предстоящих в марте президентских выборов в России. По словам Терраса, проведение выборов на оккупированных и аннексированных Россией территорией является фарсом.

«Это противоречит принципам демократии, - сказал Террас. - Невозможно признать подобную преступную деятельность правомочной. Очевидно, что Путин выиграет эти выборы. Оппозиция и несогласные подавлены. Ограничены свобода слова и собраний, вместо свободной прессы доступна только пропаганда диктатора. Западные страны должны четко заявить, что не признают Путина президентом России».

В заявлении президентские выборы в России называют нелегитимными.

«Приход власти Владимира Путина, которого вновь изберут президентом на этих выборах, не будет правомочным, поэтому начиная с его повторной инаугурации ЕС должен рассматривать его в качестве нелегитимного», - говорится в заявлении, которое получили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.