Сегодня действует самая низкая цена на электроэнергию в этом году

Средняя цена электроэнергии в воскресенье, 4 февраля, составит 31,12 евро за МВтч. В последний раз электричество было таким дешевым в декабре. C 19:00 до 20:00 электроэнергия будет самой дорогой - 64,40 евро за мегаватт-час. Самая дешевая цена предлагается с 14:00 до 15:00, когда мегаватт-час будет стоить всего 9,62 евро.

Если в Латвии и Литве цена на электроэнергию такая же, как в Эстонии, то в Финляндии она в несколько раз дешевле, то есть всего 13,3 евро за МВтч. При этом в субботу биржевая электроэнергия в Финляндии стоила менее одного евро за МВтч, то есть киловатт-час электроэнергии был получен в среднем за 0,1 цента.