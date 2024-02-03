Если сегодня средняя биржевая цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне Nord Pool упала до 42,26 евро за мегаватт-час, то в воскресенье она упадет еще больше.
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В воскресенье будет действовать самая низкая цена на электроэнергию в этом году
Средняя цена электроэнергии в воскресенье составит 31,12 евро за МВтч. В последний раз электричество было таким дешевым в декабре. C 19:00 до 20:00 электроэнергия будет самой дорогой - 64,40 евро за мегаватт-час. Самая дешевая цена предлагается с 14:00 до 15:00, когда мегаватт-час будет стоить всего 9,62 евро.