КАРТА ⟩ Агентство окружающей среды обновило штормовое предупреждение

В воскресенье на островах поднимется западный и юго-западный ветер порывами до 15, на побережье - до 21 м/с. На Балтийском море порывы ветра могут достигать 24 м/с. В течение дня ветер переменится на северо-западный.

В Пярнумаа, Ляэнемаа и Харьюмаа ветер западный и юго-западный порывами до 15, на побережье до 21 м/с. В Ида- и Ляэне-Вирумаа порывы ветра до 18 м/с.

Вдали от побережья ветер до 15 м/с

LВ северной части Балтийского моря порывы ветра достигают 26 метров в секунду. Фото: ilmateenistus.ee