В субботу, 3 февраля, Агентство окружающей среды дало штормовое предупреждение первой степени по островам и материковой Эстонии. В первой половине дня в воскресенье ведомство обновило штормовое предупреждение по всей Эстонии.
КАРТА ⟩ Агентство окружающей среды обновило штормовое предупреждение
В воскресенье на островах поднимется западный и юго-западный ветер порывами до 15, на побережье - до 21 м/с. На Балтийском море порывы ветра могут достигать 24 м/с. В течение дня ветер переменится на северо-западный.
В Пярнумаа, Ляэнемаа и Харьюмаа ветер западный и юго-западный порывами до 15, на побережье до 21 м/с. В Ида- и Ляэне-Вирумаа порывы ветра до 18 м/с.
Вдали от побережья ветер до 15 м/с