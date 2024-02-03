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Острова и западное побережье Эстонии получили штормовое предупреждение

BNS
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На Эстонию надвигается штормовой ветер.
На Эстонию надвигается штормовой ветер. Фото: Ants Liigus

Агентство окружающей среды дало штормовое предупреждение первой степени по островам и материковой Эстонии.

На западных островах, в Пярнумаа, Ляэнемаа и Харьюмаа поздно вечером в субботу поднимется западный и юго-западный ветер порывами до 15, на побережье до 21 м/с.

После полуночи порывы ветра на островах до 24 м/с. Днем ветер северо-западный.

В остальных уездах ветер рано утром поднимется порывами до 15 м/с. На побережье Ида- и Ляэне-Вирумаа ветер даже днем может подниматься до 18 м/с.

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