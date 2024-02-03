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ВИДЕО ⟩ В центре Таллинна агрессивно настроенный неизвестный угрожал водителю автомобиля битой

Кристийна Рейманд
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Postimees

В субботу около 15:00 на трамвайной остановке «Виру» возникла напряженная ситуация, когда из машины вышел неизвестный с битой в руке и подошел к другой машине. «Он что-то кричал, но что, я точно не услышала. Он вел себя агрессивно», - рассказала очевидица.

Таллиннка Дина, которая была свидетельницей инцидента и также снимала видео, рассказала, что услышала сигнал автомобиля, выходя из трамвая: «Я увидела, что на красном сигнале светофора стоит мини-автобус Mercedes, а за ним - автомобиль Volkswagen».

Молодой человек вышел из автомобиля Volkswagen с битой в руке и направился к мини-автобусу. «Он что-то кричал, но что, я точно не услышала. Он вел себя агрессивно», - сказала Дина.

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