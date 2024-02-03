В субботу около 15:00 на трамвайной остановке «Виру» возникла напряженная ситуация, когда из машины вышел неизвестный с битой в руке и подошел к другой машине. «Он что-то кричал, но что, я точно не услышала. Он вел себя агрессивно», - рассказала очевидица.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ В центре Таллинна агрессивно настроенный неизвестный угрожал водителю автомобиля битой
Таллиннка Дина, которая была свидетельницей инцидента и также снимала видео, рассказала, что услышала сигнал автомобиля, выходя из трамвая: «Я увидела, что на красном сигнале светофора стоит мини-автобус Mercedes, а за ним - автомобиль Volkswagen».