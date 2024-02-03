Школьные руководители: повышение минимальной зарплаты учителей не решает проблему в целом

«Мы годами, ссылаясь на результаты PISA, гордились эстонским образованием и выражали мнение, что за ним стоит хорошая работа наших учителей. Мы долго говорили и о том, что все сложнее найти учителей для школ, средний возраст учителей высокий, а прирост практически нулевой. На последних выборах Рийгикогу все коалиционные партии обещали поднять зарплату учителей и тем самым решить проблему нехватки учителей», - говорится в декларации.

«В начале этого года минимальную ставку зарплаты учителей подняли и мы рады соглашению еще немного поднять минимальную зарплату, но мы знаем, что только этим мы не решим проблему в целом, - пишут школьные руководители. - Рапорт, представленный в прошлом году Центром мониторинга развития, отмечает, что в Эстонии одна из самых эффективных в мире систем образования, но это все чаще происходит за счет переработки наших учителей. Зарплата выше минимальной ставки часто выплачивается не за предусмотренную законом 35-летнюю рабочую неделю, но благодаря подработке. Иными словами, мы действительно не можем решить проблему в целом одним только повышением минимальной ставки зарплаты, но речь идет о комплексной задаче, которая сейчас нуждается в решении».