Эстонское объединение школьных руководителей в своей декларации выражает удовлетворение повышением минимальной зарплатой учителей, но отмечает, что решены не все проблемы.
Школьные руководители: повышение минимальной зарплаты учителей не решает проблему в целом
«Мы годами, ссылаясь на результаты PISA, гордились эстонским образованием и выражали мнение, что за ним стоит хорошая работа наших учителей. Мы долго говорили и о том, что все сложнее найти учителей для школ, средний возраст учителей высокий, а прирост практически нулевой. На последних выборах Рийгикогу все коалиционные партии обещали поднять зарплату учителей и тем самым решить проблему нехватки учителей», - говорится в декларации.
По словам школьных руководителей, в начале прошлого года был крайне необходим почти 24-процентный рост зарплат, который приблизил минимальную зарплату учителя ближе к средней зарплате в стране.
«В начале этого года минимальную ставку зарплаты учителей подняли и мы рады соглашению еще немного поднять минимальную зарплату, но мы знаем, что только этим мы не решим проблему в целом, - пишут школьные руководители. - Рапорт, представленный в прошлом году Центром мониторинга развития, отмечает, что в Эстонии одна из самых эффективных в мире систем образования, но это все чаще происходит за счет переработки наших учителей. Зарплата выше минимальной ставки часто выплачивается не за предусмотренную законом 35-летнюю рабочую неделю, но благодаря подработке. Иными словами, мы действительно не можем решить проблему в целом одним только повышением минимальной ставки зарплаты, но речь идет о комплексной задаче, которая сейчас нуждается в решении».
По словам школьных руководителей, учителям нужны конкретные шаги к лучшей зарплате и если этим не заняться немедленно, вскоре некому будет учить детей.
Школьные руководители заявили, что в преддверии каждого школьного года обнаруживают, что негде найти соответствующих квалификации учителей и приходится просить имеющихся учителей работать с чуть большей нагрузкой или мириться с другими решениями.
Работа учителя в целом шире, чем просто проведение уроков, и включает разнообразные задачи, которые сильно различаются в зависимости от учителя. Поэтому в обеспечении посильной рабочей нагрузки учителя важную роль сыграет фонд дифференциации, который позволил бы объединить уроки и другие задачи учителя в одно рабочее место, подчеркнули школьные руководители.
«Беспокойство в случае этой забастовки внушает то, что из-за несдержанных обещаний политиков сильнее всего пострадали дети. Последние результаты PISA четко показали, что каждый пропущенный урок имеет серьезные последствия - страдают результаты обучения», - отмечается в декларации.
Министр образования и науки Кристина Каллас пригласила почти все стороны - школьные руководители пока ждут приглашения - на переговоры, где планируется дать ответы на вопросы.