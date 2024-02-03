Финляндия решила не открывать границу с Россией с 11 февраля

Финские власти приняли решение не открывать границу с Россией. Ранее возобновить работу КПП в полном объеме планировалось 11 февраля. Как объяснил глава финского правительства Петтери Орпо в эфире местного телеканала Yle в субботу, 3 февраля, ситуация на восточной границе остается очень серьезной и тревожной. По его словам, за ней находятся тысячи людей, чья цель - нелегально попасть в Финляндию.

Орпо призвал готовиться к попыткам нелегального пересечения границы, которая останется закрытой.

Приток мигрантов на российско-финской границе

В ноябре 2023 года Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией на фоне наплыва мигрантов без соответствующих документов. Хельсинки обвинил Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы. В середине декабря два пункта пропуска возобновили работу, однако были вновь закрыты всего через несколько часов. В январе 2024 года власти в Хельсинки решили продлить закрытие восточной границы до 11 февраля.

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала попытки Финляндии переложить ответственность на Россию за сложившуюся на границе ситуацию неуклюжими оправданиями, разогревающими русофобские настроения. По ее словам, финская сторона не консультировалась с российской по вопросу закрытия границы.