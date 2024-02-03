В среду, 3 февраля, в 14:20 в международном аэропорту Вильнюса во время посадки со взлетно-посадочной полосы соскользнул пассажирский самолет авиакомпании Avion Express. Пассажиры в результате инцидента не пострадали, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на LRT.
ФОТО ⟩ В Вильнюсе со взлетно-посадочной полосы съехал пассажирский самолет
Самолет совершал чартерный рейс из Милана. Согласно доступной информации, в самолете находились 179 пассажиров и 6 членов экипажа.
Представители аэропорта указали LRT, что начато расследование обстоятельств инцидента.
Авиакомпания Avion Express также сообщила, что начала расследование и сотрудничает с ответственными структурами.
Вильнюсский аэропорт был закрыт до 17:40.