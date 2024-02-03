В центре культуры «Линдакиви» состоится бесплатный детский спектакль на русском языке

«Наша цель - предложить жителям, включая детей, качественный досуг. Как и в случае с эстонским спектаклем, мы хотим подарить детям разнообразие и пищу для размышлений с помощью этого развивающего спектакля», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В воскресенье, 18 февраля, в 13 часов в центре культуры «Линдакиви» (ул. Я. Коорти, 22) состоится детский спектакль на русском языке «12 месяцев». Спектакль продлится ориентировочно полтора часа. На мероприятие приглашаются дети от трёх лет.

Детский спектакль на русском языке «12 месяцев». Фото: Lasnamäe linnaosa valitsus

Спектакль рассказывает о том, как девочка, отправившись по приказу злой мачехи в лес на поиски подснежников в январе, встречает там двенадцать месяцев, которые помогают ей выполнить поручение и собрать цветы в разгар лютых морозов.

Необходима предварительная регистрация, которую можно пройти по телефону 645 7700 или по ссылке. Каждого участника, включая детей, необходимо регистрировать отдельно.