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В Пыхья-Таллинне в рамках проекта «Дворы в порядок» обустроили 28 дворов

rus.postimees.ee
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Жилые дома в Пыхья-Таллинне. Снимок иллюстративный.
Жилые дома в Пыхья-Таллинне. Снимок иллюстративный. Фото: Вера Копти.

В прошлом году в Пыхья-Таллинне пособие «Дворы в порядок» получило 28 квартирных товариществ, которым выделили из городского бюджета порядка 220 тысяч евро. Новый тур подачи заявлений открыт до 1 марта.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в 2023 году благодаря проекту в Пыхья-Таллинне было приведено в порядок 28 дворов.

«В прошлом году поступили ходатайства о создании зеленых насаждений, несколько заявок на строительство домиков для мусорных контейнеров, установку камер видеонаблюдения, на восстановление дорожного покрытия и озеленения, а также на реновацию заборов», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. По словам старейшины района, квартирные товарищества Пыхья-Таллинна уже годами остаются самыми активными и успешными ходатаями о пособии.

Заявление о пособии следует подать не позднее 1 марта. Дополнительную информацию можно найти на городской странице.

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