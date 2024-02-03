ШОКИРУЮЩАЯ НАХОДКА ⟩ Пассажирка пыталась пронести в самолет более сотни ядовитых земноводных

Предполагаемая контрабандистка была арестована в международном аэропорту Эль-Дорадо в Боготе 29 января, когда власти обнаружили в ее багаже ​​130 опасных лягушек.

Ядовитые лягушки на время путешествия были помещаны в маленькие контейнеры для хранения фотопленки. По данным властей, земноводные были в стрессе и сильно обезвожены.

Эти ядовитые лягушки обычно обитают в Центральной и Южной Америке и считаются видом, находящимся под угрозой исчезновения. Лягушки выделяют яд через кожные железы и могут убить им мелких животных и хищников.

Ядовитая лягушка. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

По словам начальника полиции Боготы Хуана Карлоса Аревало, каждая такая лягушка стоит до тысячи долларов (918 евро) и они пользуются большим спросом у международных частных коллекционеров. Предполагается, что в багаже женщины находились предназначенные для контрабанды земноводные общей стоимостью около 130 тысяч долларов (около 119 тысяч евро), пишет The Independent.

Министр окружающей среды Боготы Адриана Сото сказала, что пассажирка призналась, что лягушек ей подарила местная община на юге Колумбии. Однако избежать наказания ей не удастся, ведь владение опасными животными может обернуться для нее штрафом в размере до 56 миллионов песо (около 13 тысячевро)