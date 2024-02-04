Хотя четверг выдался не очень благоприятным для прогулок на улице из-за дождя, ледяных дорог и сильного ветра, у нового коммерческого здания, построенного на месте старого Пайдеского народного дома, с утра собралось довольно много людей, поскольку открылся первый в Ярвамаа магазин торговой сети Pepco.
Фото и видео ⟩ Долгожданный магазин дешевой одежды открылся
Коллектив магазина всем составом собрался у входной двери, чтобы поприветствовать первых покупателей, символически была перерезана лента, были произнесены слова приветствия.
Нечасто можно увидеть государственный флаг при открытии магазина. Но в Пайде было именно так.
Флаг передан от старого владельца новому
Бывший владелец Пайдеского народного дома Ааре Калвик пришел посмотреть на открытие магазина, а также взял с собой флаг, который украшал построенное несколько десятилетий назад здание в праздничные дни. Вместе с застройщиком коммерческих зданий Рубеном Горнишевым они установили флаг на новом здании.
Калвик признался, что очень рад, что на месте старого здания теперь новое. «Я надеюсь, что люди примут новые магазины и поддержат такое развитие», - сказал он, добавив, что если бы старое здание не было заменено новым, судьба этого места была бы печальной.
«Время шло, я остался один в своей деятельности, но найти новую команду в Пайде было бы невозможно. Наш магазин сантехники был специфическим бизнесом, поэтому и для новых людей скачок в развитии был бы невозможен», - рассказал он.
Рубен Горниiев на открытии магазина Pepco сказал, что строительство коммерческого здания прошло без каких-либо серьезных задержек, а сотрудничество с застройщиком здания, компанией Mapri Construction, было позитивным. «Вначале мы набирали обороты и тщательно планировали девелоперскую деятельность, поскольку строительство недвижимости за пределами Таллинна может быть коммерчески рискованным решением. Однако, поскольку к Пайде был большой интерес со стороны арендаторов сильных и известных коммерческих компаний, мы осмелились пойти на этот шаг, - рассказал он. - Развитие недвижимости в небольших городах должно быть очень эффективным. Здание спроектировано и построено с учетом пожеланий как можно большего количества арендаторов, поэтому пространство коммерческого здания Пайде использовано максимально оптимально».
Строительство нового коммерческого здания обошлось более чем в один миллион евро.
Много товаров по хорошей цене
Когда флаг начал развеваться, Ааре Калвик сам поспешил в магазин осмотреться. Ему понравилось то, что он увидел, хотя он заявил, что одежды, подходящей для мужчин, мало.
Жительница Амбла Рита рассказала, что, хотя ее муж приехал в уездный центр по делам, она в четверг приехала в Пайде главным образом из-за нового магазина. Она также договорилась встретиться в новом магазине со своей дочерью, которая живет в Пайде. «Я просто пришла посмотреть новый магазин, конкретного желания что-то купить у меня нет, - сказала она, но уточнила, что если ей попадется на глаза что-то выгодное, она обязательно это купит. - Выбор есть!»
Рите нравятся магазины Pepco, и она говорит, что часто посещала магазины этой сети и в других городах.
Если в настоящее время ближайшим к жительнице Амбла магазином Pepco является магазин в Пайде, то вскоре следующий магазин той же сети откроется ближе к ее дому, в Ляэне-Вирумаа в Тапа.
Жительница Пайде Светлана зашла в новый магазин через несколько минут после открытия. «Красивая одежда для детей и взрослых, - описала она увиденное. - Дешевле, чем во многих других магазинах, в том числе в магазинах вторичного использования. А здесь все-таки вещи новые».
Сама Светлана присмотрела черные женские брюки. Ее внимание привлекла еще пара рубашек, но она еще не знала, купит ли она их себе. «Выбора одежды для повседневного использования достаточно», - сказала она и отметила, что открытие соседнего с Pepco магазина Automaailma в Пайде также является хорошей новостью.
37-й магазин в Эстонии
Менеджер по маркетингу в странах Балтии Pepco Марта Буткевич-Репше ранее сообщила Järva Teataja, что магазин в Пайде станет их 37-м магазином в Эстонии и здесь будут работать пять человек.
«Для нас очень важно расположение в Пайде, поскольку магазин расположен в центре Эстонии, в месте, где не было магазинов Pepco. Это означает, что нашим клиентам будет проще получить необходимые им вещи, - сказала она. - Мы верим, что покупатели хорошо примут ассортимент товаров нашего магазина, поскольку теперь им больше не придется отправляться за покупками в более крупные населенные пункты. По этой же причине мы открываем наши магазины и в небольших городах» .
Буткевич-Репше добавила, что ассортимент магазина Пайде аналогичен другим магазинам Pepco в Эстонии. «В магазине одежда для всей семьи, а также большой выбор вещей для дома», - отметила она.
Сосед пайдеского магазина Pepco, Automaailm, вероятно, откроет свои двери в середине февраля.