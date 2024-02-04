Фото и видео ⟩ Долгожданный магазин дешевой одежды открылся

Строительство нового коммерческого здания обошлось более чем в один миллион евро.

Много товаров по хорошей цене

Когда флаг начал развеваться, Ааре Калвик сам поспешил в магазин осмотреться. Ему понравилось то, что он увидел, хотя он заявил, что одежды, подходящей для мужчин, мало.

Жительница Амбла Рита рассказала, что, хотя ее муж приехал в уездный центр по делам, она в четверг приехала в Пайде главным образом из-за нового магазина. Она также договорилась встретиться в новом магазине со своей дочерью, которая живет в Пайде. «Я просто пришла посмотреть новый магазин, конкретного желания что-то купить у меня нет, - сказала она, но уточнила, что если ей попадется на глаза что-то выгодное, она обязательно это купит. - Выбор есть!»

Рите нравятся магазины Pepco, и она говорит, что часто посещала магазины этой сети и в других городах.

Если в настоящее время ближайшим к жительнице Амбла магазином Pepco является магазин в Пайде, то вскоре следующий магазин той же сети откроется ближе к ее дому, в Ляэне-Вирумаа в Тапа.

Жительница Пайде Светлана зашла в новый магазин через несколько минут после открытия. «Красивая одежда для детей и взрослых, - описала она увиденное. - Дешевле, чем во многих других магазинах, в том числе в магазинах вторичного использования. А здесь все-таки вещи новые».