Режиссер фильма «20 дней в Мариуполе» Мстислав Чернов: жители города, отказавшиеся от паспортов РФ, живут как в гетто

Мы очень боялись, что потеряем его, потому что он стал нашим другом, нашей семьей – мы обязаны ему жизнью.

Би-би-си: Можете ли вы представить, что было бы, если бы вы не уехали?

Мстислав Чернов: У нас есть пример замечательного человека – литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса, который тоже пытался выехать из Мариуполя чуть позже нас, но по той же дороге. Его россияне просто убили на блокпосту.

Так что да, мы понимаем, что это могло случиться и с нами. И все это происходит потому, что в то время, в которое мы живем, информация стала оружием для многих стран. И именно поэтому эти страны считают, что журналисты – это солдаты. И что их можно и нужно убивать. Но, конечно, это не так.

Документирование военных преступлений

Би-би-си: Марианна Вышемирская - беременная женщина, пережившая российский удар по роддому в Мариуполе. Она заявляет, что поддерживает Россию, Путина. Как вы думаете, почему?

Мстислав Чернов: Я не знаю обстоятельств (ее – Ред.) жизни. Я не знаю, что происходит. Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение.