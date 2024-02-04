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FT: Запад может сделать активы РФ обеспечением выплаты долга

Deutsche Welle
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Tupungato/Shutterstock

Страны G7 могут выпустить долговые обязательства для помощи Украине, используя замороженные активы РФ как обеспечение этого долга, пишет FT.

Правительства западных стран разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, призванных помочь в финансировании Украины, с использованием российских активов в качестве обеспечения погашения долга. Об этом пишет в субботу, 3 февраля, газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как рассказали журналистам чиновники, знакомые с ходом обсуждений, для финансирования Украины союзники этой страны на Западе планируют задействовать механизм долга. От России потребуют погасить долг, а если она этого не сделает, прибегнут к конфискации ее замороженных суверенных активов, следует из публикации.

По данным FT, правительство Бельгии распространило эти планы среди стран - членов G7. В свою очередь чиновники из двух государств - членов «большой семерки» назвали их главной возможностью для разблокирования замороженных средств РФ в пользу Украины.

Планы по конфискации российских активов на Западе

Идею конфискации 260 миллиардов евро активов российского Центробанка, замороженных за границей в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину, поддерживает Вашингтон. 191 миллиард евро из этой суммы хранятся в Европейском депозитарии Euroclear. 1 февраля он отчитался, что за 2023 год от этих активов было получено 4,4 миллиарда евро доходов в виде процентов.

В конце января 2024 года послы стран Евросоюза дали принципиальное согласие на план Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов РФ для восстановления Украины. Согласно предварительно одобренному плану, прибыль будет перечисляться в специальный фонд и храниться там, пока страны ЕС не согласятся единогласно направить их на помощь Украине.

Выработка и согласование внутри ЕС конкретного механизма использования российских активов представляют большую сложность в связи с возникающими при этом юридическими вопросами. В частности, в Брюсселе опасаются, что это может вызвать финансовую нестабильность и ответные меры со стороны России.

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