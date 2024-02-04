FT: Запад может сделать активы РФ обеспечением выплаты долга

Правительства западных стран разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, призванных помочь в финансировании Украины, с использованием российских активов в качестве обеспечения погашения долга. Об этом пишет в субботу, 3 февраля, газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как рассказали журналистам чиновники, знакомые с ходом обсуждений, для финансирования Украины союзники этой страны на Западе планируют задействовать механизм долга. От России потребуют погасить долг, а если она этого не сделает, прибегнут к конфискации ее замороженных суверенных активов, следует из публикации.

По данным FT, правительство Бельгии распространило эти планы среди стран - членов G7. В свою очередь чиновники из двух государств - членов «большой семерки» назвали их главной возможностью для разблокирования замороженных средств РФ в пользу Украины.

Планы по конфискации российских активов на Западе

Идею конфискации 260 миллиардов евро активов российского Центробанка, замороженных за границей в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину, поддерживает Вашингтон. 191 миллиард евро из этой суммы хранятся в Европейском депозитарии Euroclear. 1 февраля он отчитался, что за 2023 год от этих активов было получено 4,4 миллиарда евро доходов в виде процентов.

В конце января 2024 года послы стран Евросоюза дали принципиальное согласие на план Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов РФ для восстановления Украины. Согласно предварительно одобренному плану, прибыль будет перечисляться в специальный фонд и храниться там, пока страны ЕС не согласятся единогласно направить их на помощь Украине.

Выработка и согласование внутри ЕС конкретного механизма использования российских активов представляют большую сложность в связи с возникающими при этом юридическими вопросами. В частности, в Брюсселе опасаются, что это может вызвать финансовую нестабильность и ответные меры со стороны России.