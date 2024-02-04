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Шоссе Антсла-Канепи в Вырумаа вновь открыто для движения

BNS
Обновлено 4 февраля 2024, 13:20
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Фото: Urmas Luik

Шоссе Антсла-Канепи, которое в воскресенье перекрыл попавший в аварию грузовик, вновь открыто для движения.

В воскресенье, 4 февраля, около полудня попавший в аварию грузовик перекрыл движение в обоих направлениях в районе Антсла в Вырумаа.

Сообщение о препятствии на дороге поступило в Департамент транспорта в 12:02. Авария произошла на девятом километре шоссе Антсла-Канепи в Вырумаа.

Сорок минут спустя шоссе было вновь открыто для движения.

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