МЫ СНОВА ОБОГНАЛИ ИХ ⟩ Исследование: в Эстонии корм для собак дороже, чем в Финляндии и Швеции

Собаки несомненно являются самыми популярными домашними животными в мире, их насчитывается около 471 миллиона. Каждый хозяин кормит своих четвероногих друзей по-разному, выбирая между изысканными продуктами или более распространенными сухими кормами и консервами. Исследование стоимости корма для собак охватывает 97 стран, включая Эстонию.

Исследование, проведенное CashNetUSA, показывает, что самый дорогой корм для собак в Японии, где средняя годовая стоимость составляет 2056,88 доллара. За Японией следуют Андорра с 1854,71 доллара и Эстония, где средняя годовая стоимость корма для собак составляет 1518,98 доллара. Кроме них, в число стран с самфми дорогими кормами входят Уругвай, Армения, Лихтенштейн, Саудовская Аравия, островное государство Сент-Винсент и Гренадины, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты.