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МЫ СНОВА ОБОГНАЛИ ИХ ⟩ Исследование: в Эстонии корм для собак дороже, чем в Финляндии и Швеции

Ангелина Тякер
, журналист
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Собачка перед миской с едой. Фото иллюстративное.
Собачка перед миской с едой. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Собака - удовольствие не из дешевых. Игрушки, дрессировка щенка, счета от ветеринаров и страховка могут обойтись в немалую сумму. Согласно исследованию CashNetUSA, расходы на собаку в течение всей жизни животного могут достигать 55 000 долларов, причем основную часть расходов составляет корм.

Собаки несомненно являются самыми популярными домашними животными в мире, их насчитывается около 471 миллиона. Каждый хозяин кормит своих четвероногих друзей по-разному, выбирая между изысканными продуктами или более распространенными сухими кормами и консервами. Исследование стоимости корма для собак охватывает 97 стран, включая Эстонию.

Исследование, проведенное CashNetUSA, показывает, что самый дорогой корм для собак в Японии, где средняя годовая стоимость составляет 2056,88 доллара. За Японией следуют Андорра с 1854,71 доллара и Эстония, где средняя годовая стоимость корма для собак составляет 1518,98 доллара. Кроме них, в число стран с самфми  дорогими кормами входят Уругвай, Армения, Лихтенштейн, Саудовская Аравия, островное государство Сент-Винсент и Гренадины, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты.

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