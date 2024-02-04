Собака - удовольствие не из дешевых. Игрушки, дрессировка щенка, счета от ветеринаров и страховка могут обойтись в немалую сумму. Согласно исследованию CashNetUSA, расходы на собаку в течение всей жизни животного могут достигать 55 000 долларов, причем основную часть расходов составляет корм.
Для подписчиков
МЫ СНОВА ОБОГНАЛИ ИХ ⟩ Исследование: в Эстонии корм для собак дороже, чем в Финляндии и Швеции
Собаки несомненно являются самыми популярными домашними животными в мире, их насчитывается около 471 миллиона. Каждый хозяин кормит своих четвероногих друзей по-разному, выбирая между изысканными продуктами или более распространенными сухими кормами и консервами. Исследование стоимости корма для собак охватывает 97 стран, включая Эстонию.